Tragedia evitata a San Mariano. Donna urta con L propria auto contro cancello della scuola materna

Tragedia evitata a San Mariano, circa alle 13 di venerdi quando una donna a bordo di un’autovettura ha urtato con violenza contro il cancello di una scuola materna, abbattendolo e facendolo cadere. Sono intervenuti gli operatori del 118 per trasportare in ospedale la donna, che ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni, Sotto choc, la donna è stata medicata e verrà dimessa nelle prossime ore. Pochi minuti dopo l’incidente i bambini sarebbero usciti dalla scuola e si sarebvero dovuti avvicinare al cancello di uscita , si può dunque parlare di una tragedia evitata, secondo quanto gli stessi opetatori del 118 fanno rilevare.

