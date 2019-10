Questione parcheggi Santa Fiora: Tonino Giunti (F.I) chiede risposte celeri

“Ho presentato nel prossimo Consiglio Comunale del 23 Ottobre , un’interrogazione per chiedere all’Amministrazione lo stato della redazione del progetto di sistemazione dell’incrocio tra la S.S. Senese Aretina con via S. Fiora e via C. Vigo. A far fare una progettazione in tal senso fu deciso all’unanimità dal Consiglio Comunale dopo la presentazione di una mia mozione datata 17/08/2017 che chiedeva appunto di sistemare l’area in questione, con la realizzazione di posteggi. Il sottoscritto, già si era preoccupato del problema della mancanza di posti auto, nell’anno precedente, presentando un’interrogazione in Consiglio Comunale in data 25/07/2016. Che dire, sappiamo che non c’è due senza tre, speriamo che questa sia la volta buona e che questo luogo abbia una sistemazione consona , e che i posti auto vengano finalmente realizzati.”

