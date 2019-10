Pallavolo serie B/m: Città di Castello, domani biancorossi di scena a Monteluce

Dirigenti, tecnici ed atleti della Job Italia Pallavolo Città di Castello si sono ritrovati presso il ristorante “Animo” per una conviviale di saluto e di inizio campionato. Hanno portato il loro saluto il sindaco di Città di Castello, Luciano Bacchetta, assieme all’assessore allo sport, Massimo Massetti, nonché Leo Mari di Job Italia. Erano presenti anche Cristian Goracci, presidente di Sogepu e William Camilletti di Italcash, oltre ai massimi dirigenti della società pallavolistica tifernate: il presidente Amedeo Cancellieri, il vice presidente Gianluca Gentiletti, il direttore sportivo Antonello Cardellini e il dirigente Maurizio Tizzi. Con la squadra al completo c’erano anche il medico dottor Michele Palleri e il fisioterapista Alessio Barili dello studio New Age.

Volti sorridenti ma allo stesso tempo consapevoli di dover affrontare un duro cammino quelli di Marco Bartolini, Mirco Monaldi e dei giocatori che inizieranno sabato alle 18 alla palestra Sant’Erminio contro il Monteluce il campionato di serie B.

Esordio quindi subito con un derby per Franceschini e compagni che, dopo un ricco precampionato culminato proprio con l’allenamento congiunto di Monteluce la scorsa settimana, hanno serrato le fila in questi ultimi giorni per arrivare il più pronti possibile all’appuntamento con i tre punti. Cittadino, Polidori e Palmigiani e Servettini sono i giocatori avversari da tenere in particolare considerazione nel team di Paolo De Paolis che potrà contare anche su Tini, Arcangeli, Padella, Corzani, Ferraro, Dazzini, Pasquantonio e Staccini.

A questi Marco Bartolini opporrà i seguenti giocatori: Giglio, Franceschini, Fuganti, Cherubini, Marino, Montacci, Cioffi (L), Zangarelli, Marini, Cipriani, Celestini, Pitocchi, Cesari (L2), Camilletti.

Arbitri dell’incontro saranno Mario Scarpitta e Sonia Pinto di Siena.



Mi piace: Mi piace Caricamento...