Pallavolo: il Trestina pronto al debutto nel torneo di C femminile umbra

Ai nastri di partenza il Campionato di Serie C femminile umbra, che quest’anno vedrà tra le protagoniste (così ci auguriamo”), anche la “Piccini Paolo spa”, all’esordio in questa categoria. Categoria di cui fanno parte da sempre squadre ben attrezzate e ormai consolidate, essendo il massimo campionato regionale nel volley. Il Trestina Volley di coach Giampaolo Rossi comincia con una trasferta ardua in quel di Trevi, campo ostico, società blasonata che partecipa anche al campionato nazionale di serie B, che si presenta con una squadra di giovani talentuose. Durante l’estate lo staff della “Piccini Paolo spa si è mosso notevolmente – per mano del suo D.S. Nicola Mattei – per poter rafforzare la squadra che ha vinto nel giugno scorso il campionato di serie D e avere un roster di rispetto nell’affrontare questa serie, con gli inserimenti di Monti, Giunti, Bragetta, Rinaldi, Cerbella e Marinangeli. Si comincia quindi Sabato 19 Ottobre alle ore 21. In bocca al lupo ragazze!

Mi piace: Mi piace Caricamento...