Oltre cento espositori attesi domenica a retrò in piazza Garibaldi

“Quota cento” è ormai divenuta una consuetudine per Retrò, la rassegna di antiquaria-to, oggettistica antica, rigatteria, hobby, collezionismo promossa dall’amministrazione comunale di Città di Castello, che domenica 20 ottobre torna a svolgersi nel centro sto-rico di Città di Castello per l’abituale appuntamento della terza domenica del mese. Per l’edizione di ottobre sono infatti attesi oltre 100 espositori, dopo che l’appuntamento di settembre aveva fatto registrare la partecipazione di 120 appassionati del settore. Nell’occasione la manifestazione sarà allestita in piazza Garibaldi per la concomitanza con lo svolgimento in piazza Matteotti di Tiferno Comics Fest & Games, nell’ambito del-la Mostra Nazionale del Fumetto. Come stabilisce un’ordinanza del comando della Po-lizia Municipale, dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di domenica saranno interdette la circola-zione e la sosta a tutti i veicoli in piazza Garibaldi (con eccezione dei mezzi in urgenza ed emergenza). Ai residenti e agli automobilisti autorizzati sarà consentito l’accesso da via Sant’Antonio, con direzione via Mazzini, proseguendo, poi, lungo via Albizzini.

