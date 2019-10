La 40° mostra del tartufo bianco di Citta’ di Castello in tour: ieri la stampa nazionale a Roma, nel fine settimana ad Alba e ad Eurochocolate

Dopo l’esordio a Fico, la 40° Mostra del Tartufo bianco di Città di Castello si prepara ad affrontare un altro fine settimana impegnativo: nella giornata di ieri, giovedì 17 ottobre 2019, Comune e Associazione Mostra del tartufo bianco hanno incontrato la stampa nazionale in una location molto esclusiva, la terrazza panoramica con vista sul Pantheon del Divinity Terrace, dove i Trifola Finger food, realizzati per l’occasione dallo chef Andrea Cesari sono andati letteralmente a ruba, confermando il successo di questo super cibo, creato con il Parmigiano Reggiano e la Patata Deco di Pietralunga come omaggio ai 40 anni della Mostra ed apprezzato anche dal patron di Eurochocolate Eugenio Guarducci che l’ha voluto a Perugia alla manifestazione in corso proprio durante questo fine settimana. Alla trasferta nella Capitale era presente anche lo studioso Lorenzo Tanzi, che ha parlato ai giornalisti dell’emozione sempre nuova di trovare un tartufo e del rapporto simbiotico tra bosco e trifola ma anche tra il tartufaio ed il suo cane. Tiziana Croci, presidente dell’AIS, ha raccontato i vini abbinati alla degustazione del Trifola finger food a partire dalla preistoria quando dove adesso nasce la trifola c’era un lago salato che ha lasciato in eredità fragranze e nutrienti rarissimi. Gli impegni per la Mostra, in vista del taglio del nastro, il venerdì 1 Novembre, non finiscono qui: nel pomeriggio di venerdì 18 ottobre ottobre una delegazione è partita alla volta di Alba dove sarà ospite della 89° edizione della Mostra. “Una capitale indiscussa del Tartufo, che ci onoriamo di visitare” dichiarono Comune e Comunità Montana, sottolineando come “nel programma è prevista una presentazione ufficiale con sindaco e assessore nella mattina di domani, sabato 19 ottobre, l’incontro con i vertici del Centro studi nazionale del Tartufo, la presidente Liliana Allena e con il direttore Stefano Mosca. Nella giornata di domenica, 20 ottobre 2019, Città di Castello parteciperà con Alba alla fiera nazionale del Tartufo di Mombercelli con la presentazione delle eccellenze enogastronomiche di Mombercelli, Città di Castello, e dell’Isola di Pantelleria (Unesco).

