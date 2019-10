Domani il mercato settimanale a piazzale Ferri per la concomitanza con tiferno comics fest & games

Appuntamento a piazzale Ferri per il mercato settimanale in programma domani, saba-to 19 ottobre. Per la concomitanza dello svolgimento nelle piazze del centro storico di Tiferno Comics Fest & Games, nell’ambito della Mostra Nazionale del Fumetto, gli am-bulanti allestiranno i propri stand nell’area che abbraccia il parco Alexander Langer, dove si svolgeranno anche i successivi mercati settimanali fino a sabato 2 novembre compreso, in modo da permettere l’allestimento anche degli altri due eventi autunnali in programma a Città di Castello: la 18^ edizione di Altrocioccolato (dal 25 al 27 ottobre) e la 40^ Mostra Nazionale del Tartufo Bianco (dall’1 al 3 novembre). Con un’apposita or-dinanza il comando della Polizia Municipale ha istituito fino a sabato 2 novembre il di-vieto di transito e sosta veicolare dalle ore 6.00 alle ore 14.00 (eccetto i mezzi in ur-genza e emergenza) nell’area adibita a parcheggio di piazzale Ferri in occasione dello svolgimento del mercato settimanale (giovedì e sabato). Con un’altra ordinanza, fino a mercoledì 23 ottobre sono stati vietati transito e sosta veicolari in piazza Fanti, largo Gildoni, piazza Matteotti e piazza Gabriotti (eccetto che per situazioni di emergenza e urgenza) in modo da consentire lo svolgimento di Tiferno Comics Fest & Games e lo smontaggio delle strutture adibite alla manifestazione.

