“Voglio portare un set cinematografico a Città di Castello”. Paolo Granci al nuovo cinema Castello con il suo ultimo film A_MORS

Stasera, giovedì 17 ottobre 2019 e domani in replica, al Nuovo Cinema Castello, Paolo Granci, attore tifernate che da oltre venti anni vive a Brescia, propone al pubblico il suo ultimo film “A_­mors” con la regia di Mauro Cartapani, di cui è interprete insieme al protagonista Cristian Stelluti, che sarà presente alle due serate di proiezioni. Il film, molto diverso dal precedente, la commedia dolce-amara “Due come noi”, è la storia di un uomo, Chris, milionario, figlio di un imprenditore di successo ma senza scrupoli. Il rapporto con cui è all’origine di dinamiche drammatiche, “dove le tinte del noir si mescolano con l’azione, l’intimismo raccontando una vicenda quotidiana in cui molti possono riconoscersi” dice Cristian Stelluti, sottolineando come “Per la cura di regia, montaggio e sceneggiatura, per la durata delle riprese, circa quattro anni, il film vuole anche essere una sfida alle grandi produzioni. Il cinema indipendente può stare al passo di badget millionari sul mercato con pellicole di qualità, che incontrano il gusto del pubblico”. “Il regista Cartapani mi ha scelto per la mia fisicità: recitare un uomo molto tormentato non è stato facile sia per il ruolo che per le condizioni in cui abbiamo girato, provando e riprovando la stessa scena anche giorni interi pur di raggiungere il risultato voluto dal regista. Ma critica e pubblico stanno premiando lo sforzo. Mi piace portare a Città di Castello i lavori sia cinematografici che teatrali ai quali partecipo perché mi sento di Città di Castello, che considero una città bellissima e vorrei ambientare un set cinematografico in questo territorio. Ogni volta ho avuto un’accoglienza molto calda e spero che anche per A_mors sarà così”. Anche l’Amministrazione ha voluto salutare Paolo Granci, definendolo “un artista di grande talento, che sosteniamo e seguiamo con attenzione”. Proiezioni presso Nuovo Cinema Castello giovedì 17 ottobre e venerdì 20 ottobre 2019 alle 18.00 e alle 21.00.



Mi piace: Mi piace Caricamento...