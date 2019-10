Rifiuti: in arrivo a Sansepolcro i mastelli chiudibili per le utenze commerciali

Novità in arrivo per la raccolta differenziata nel centro storico di Sansepolcro: dalla prossima settimana le utenze commerciali della città saranno dotate di mastelli per il porta a porta ad uso esclusivo.

Questi speciali cassonetti potranno essere aperti e chiusi soltanto dalle attività che li hanno in gestione e dal personale di Sei Toscana. Anche gli ispettori ambientali saranno abilitati al monitoraggio dei mastelli per verificarne il corretto utilizzo.

Il nuovo servizio consentirà dunque un maggiore controllo sulle modalità di differenziazione dei rifiuti destinati al porta a porta, contribuendo allo stesso tempo a responsabilizzare ulteriormente i gestori delle varie attività del centro storico.

“Questo nuovo cambiamento è finalizzato innanzitutto al miglioramento della qualità della raccolta dei materiali da avviare a riciclo – spiega l’assessore ai Beni Comuni Gabriele Marconcini – Un processo nel quale il cittadino ha un ruolo chiave, poiché senza la sua collaborazione nella corretta separazione dei rifiuti non ci può essere un buon funzionamento dell’intero sistema di r

