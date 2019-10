Pallavolo serie C/F: Città di Castello, obbiettivo? la crescita di una rosa giovane

Lavorano senza sosta da inizio Settembre, allenamenti alternati a sedute di palestra per affrontare nel migliore dei modi il campionato che partirà Domenica prossima.

Sono le ragazze di una serie C biancorossa “al varo” dopo le ultime stagioni affrontate con un gruppo diventato “storico” per anni di militanza insieme e che ha portato ad ottimi risultati; ora è arrivato il momento del ricambio; con la partenza per la Serie B1 di ben quattro giocatrici, l’impossibilità per motivi di studio e lavoro di proseguire a Città di Castello ma in altre parti per altre, si è presentata la necessità di rinnovare.

Sono state inserite giocatrici dal proprio settore giovanile come Maria Letizia MONTACCI, giocatrici di ritorno come Sofia MEARINI ed Elena ALIVERNINI, giovani giocatrici del comprensorio e dall’aretino frutto di sinergie con altre Societa’; un gruppo completato da una “piu’ grande” Giulia BELFICO (centrale) e dall’esperta Manuela DI CRESCENZO in cabina di regia, anche per lei un ritorno.

Partito per la B1 anche il tecnico Francesco BRIGHIGNA, il presidente del club tifernate ed i suoi collaboratori sono voluti andare sul sicuro per assicurare al giovane gruppo una crescita costante ed alla Società stessa una stagione comunque propositiva e positiva con squadra affidata ad un tecnico in grado di raggiungere questi obiettivi: Enrico BRIZZI.

“Siamo una squadra giovane, inesperta e soprattutto da amalgamare – ci confida il tecnico Biancorosso – la stagione non sarà delle più facili ma abbiamo la convinzione di star lavorando bene, allenamenti con l’asticella che si alza giorno dopo giorno grazie al tanto lavoro di tutti e non per ultimo quello prezioso della mia collaboratrice Chiara CATERINO; ripeto – conclude Brizzi – le 22 partite del campionato non saranno delle vere e proprie passeggiate ma noi non partiremo mai come già battute; l’inizio del campionato – da calendario – non ci è favorevole visto che partiremo con la forte NuovaTrasimeno Volley della ex Linda TARDUCCI, la trasferta a Perugia, la gara interna con Bastia ed il derby a Trestina per chiudere il poker iniziale”.

La “BandaBrizzi” esordirà’ al “Pala Joan” alle 17.00 di Domenica 20 Ottobre 2019 contro la NuovaTrasimeno Volley.

Il roster del team :

Di Crescenzo Manuela – Palleggiatrice

Bruschi Alessia – Palleggiatrice

Mearini Sofia – Opposto/Pallegiatrice

Montacci Maria Letizia – Opposto

Belfico Giulia – Centrale

Ferrini Sara – Centrale

Alivernini Elena – Schiacciatrice

Senesi Sharon – Schiacciatrice

Mariottini Viktoria – Schiacciatrice

Boni Chiara – Schiacciatrice

Poccioni Valentina – Schiacciatrice/Libero

Traversini Asia – Libero

Verdini Letizia – Schiacciatrice

Pettinari Francesca – Schiacciatrice/Libero

