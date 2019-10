Il tifernate Paolo Granci al nuovo cinema castello il 17 e 18 ottobre 2019, interprete del film “a_Mors”. Regia Mauro Cartapani

Dopo averci divertiti, ma anche fatto molto riflettere, con il Film di Daniele Chiariello Due un po’ così, che Paolo Granci interpretò in coppia con l’attore comico Elio Angelini, ecco che l’attore tifernate, che vive a Brescia da due decenni, torna di nuovo sul grande schermo con una seconda interpretazione in un’opera imperdibile, dove tensione, amore e pathos si fondono per regalare forti emozioni.

Ispirato ad una storia vera, l’ottimo regista Mauro Cartapani in A-Mors racconta la vita di un uomo ricco e senza scrupoli, con un rapporto difficile se non disastroso con il padre che lo spingono addirittura verso il suicidio. La sua storia, però, si intreccia con altre storie, altrettanto particolari e complesse, dando vita ad una pellicola ricca di colpi di scena.

Magistralmente diretto, A-Mors propone una regia accurata e una fotografia impeccabile di luoghi dai panorami mozzafiato, dove la natura ancora fa da padrona indiscussa e dove i protagonisti reciteranno insieme a 10 lupi cecoslovacchi.

Il film A_Mors vede nel Cast gli attori Cristian Stelluti, Beatrice Gattai, Paolo Granci, Francesco Giuffrida, Rocco Fasano, Barbara Sirotti, Annarita Del Piano, Elisabetta Coraini, Domenico Bonometti, Claudio Vanni, Giuseppe Boles, Libero Stelluti, Federica Strozzi, Simone Toffanin, Silvia Dalla Riva, Alberto Lato. Il Regista Mauro Cartapani, l’attore tifernate Paolo Granci e parte del cast saranno presenti per salutare il pubblico tifernate a Città di Castello, al Nuovo Cinema a Città di Castello nei giorni 17 e 18 ottobre 2019

Mi piace: Mi piace Caricamento...