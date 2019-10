Il 18 e il 19 ottobre al Teatro dei Riuniti appuntamento con Park Life

Torna l’autunno, ripartono le attività del Teatro dei Riuniti. Si comincia il 18 e 19 ottobre con Park Life, ultima produzione dell’Accademia dei Riuniti in collaborazione con il gruppo musicale Fools on the Hill. Si tratta di uno spettacolo dedicato all’epopea del brit pop, musica che negli anni ’90 ha incantato e fatto ballare milioni di ragazzi. Lo spettacolo si snoda secondo una formula originale che sovrappone musica dal vivo, parti in prosa e videoart. Si prosegue il 26 ottobre con un nuovo divertente format di improvvisazione teatrale: I CANT. Tre attori professionisti costruiscono storie in musica suggerite dagli spunti del pubblico. Due spettacoli da non perdere in attesa della presentazione formale della Stagione Teatrale 2019-2020 del Teatro dei Riuniti che partirà a novembre.

Mi piace: Mi piace Caricamento...