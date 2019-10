Citta’ di Castello: una persona denunciata per tentato furto

I Carabinieri della Stazione di Città di Castello, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia, un 47enne pregiudicato del posto.

L’uomo, scarcerato appena il giorno precedente dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, cui era sottoposto per un altro reato, lo scorso venerdì 11 ottobre, si è introdotto in un locale del centro storico, approfittando del fatto che il titolare avesse lasciato la porta aperta, essendo impegnato nelle pulizie giornaliere in altra parte del locale. Il 47enne quindi, vista strada libera, non ha perso l’occasione penetrando all’interno ed avvicinandosi rapidamente al registratore di cassa, con l’intento di asportarne il contenuto. Non aveva però, evidentemente, previsto che il titolare, concluse le pulizie, potesse tornare verso la cassa, dove ha sorpreso l’ignoto ladro che ha ben ritenuto di darsi alla fuga tra le strade del centro.

La puntuale descrizione dell’ignoto ladro ha, tuttavia, consentito ai Carabinieri di risalire rapidamente all’identità del loro “vecchio conoscente”, che è stato infine deferito alla magistratura per tentato furto.

