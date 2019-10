Pallavolo serie B/M: Filippo Fuganti Pedoni (Città di Castello) “Stiamo lavorando duramente per questo inizio di campionato”

Dall’alto della sua esperienza nei campionati nazionali di serie B, Filippo Fuganti Pedoni sarà, assieme a Franceschini e Marino, la chioccia per tanti giocatore della Job Italia Città di Castello che si affacciano per la prima volta a questi palcoscenici. Gli obiettivi del martello biancorosso sono chiari, così come le motivazioni che lo hanno spinto a vestire la casacca di Città di Castello:< Appena mi è arrivata la chiamata da Castello non ho avuto dubbi su quale sarebbe stata la mia scelta. Sono sempre stato affascinato dalla storia pallavolistica di questa piazza e dal suo pubblico. E il progetto incentrato sui ragazzi del territorio e sui giovani mi trova in perfetta sintonia. Abbiamo lavorato duramente nel periodo di preparazione per arrivare ad affrontare questo campionato nel modo migliore. Ancora siamo una squadra in evoluzione, composta da giovani promettenti e elementi più esperti, che però si trovano ad affrontare nuove sfide tecniche. Ci sarà perciò bisogno di trovare i giusti equilibri per raggiungere il livello di gioco ottimale. Potrebbe quindi volerci un po’ di tempo ancora per ottenere il livello massimo, ma la cosa non ci preoccupa più di tanto, ci stiamo allenando bene e di certo già da subito saremo pronti a lottare e dare tutto per ottenere gli obiettivi di crescita e di classifica che noi e la società ci siamo posti>>.

