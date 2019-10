“In viaggio a teatro”, venerdì 18 ottobre al Cinema Astra è la volta della commedia “L’apparenza inganna”

La terza edizione de “IN VIAGGIO A TEATRO” organizzata dal teatro ASTRA in collaborazione con MEDEM e UILT UMBRIA prosegue venerdì 18 ottobre2019, ore 21:15,con lo spettacolo vincitore del premio “Sele d’Oro Mezzogiorno” assegnato al Festival Teatrale Nazionale “TRACCE – Studio sul Teatro Contemporaneo” 2019 ad Oliveto Citra.La compagnia Breakfast club Teatro di Marsciano e Micro Teatro Terra Marique presentano: “L’APPARENZA INGANNA” commedia tratta da “L’ispettore generale” di N. Gogol.

Regia di Claudio Massimo Paternò.

Con Claudio Massimo Paternò, Fabio Furiosi, Paolo Salvucci, Ingrid Monacelli, Raffaele Silvani, Cristiano Calisti, Emilio Rosolia, Virginia Romagnoli.

Note di regia: Una società è fatta di maschere che celano i lati oscuri di ognuno. In alcune situazioni, però le maschere cadono e mostrano la vera natura dell’essere umano.

Tuttavia si possono nascondere non solo i propri lati negativi ma anche quelli più delicati e sensibili. Allora i rapporti si invertono e in un mirabile gioco di contrasti il potente diventa ridicolmente debole e le persone fragili sorprendentemente coraggiose e piene di forza di volontà.

Uno spettacolo che prendendo spunto da “Il revisore di Gogol”, con ironia e leggerezza vuol mostrare la corruzione e la perdita di moralità come un male congenito della società in cui involontariamente ognuno di noi ci si adatta. Per coloro che portano la maschera il pericolo più grande è quello di perdere innanzitutto sé stessi.

La compagnia ha al suo interno diversi attori e performers che da 9 anni seguono con dedizione il laboratorio tecnico di Biomeccanica Teatrale di Mejerchol’d tenuto dal maestro Claudio Massimo Paternò presso il Centro internazionale di Biomeccanica a Perugia.



Teatro ASTRA – San Giustino (PG), via Citernese 1/B

Venerdì 18 ottobre – ore 21,15

Ingresso unico euro 7

Info: 075856625 – info@astrazioni.net

