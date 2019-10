Pallavolo serie B/M: Città di Castello si prepara al debutto in campionato

Si sta avvicinando a grandi passi l’esordio nel campionato di serie B della Job Italia Città di Castello, esordio previsto per sabato prossimo alle 18 alla palestra comunale Sant’Erminio contro il Monteluce. I biancorossi di Marco Bartolini nei giorni scorsi hanno battuto in amichevole proprio i perugini ma in campionato sarà un’altra “questione”, per usare un’espressione cara all’indimenticato Andrea Ioan. Intanto sono stati resi noti i numeri di maglia con i quali Alessandro Franceschini, nominato all’unanimità capitano della Job Italia, e compagni affronteranno questa stagione agonistica: 1 Franceschini, 2 Zangarelli, 3 Giglio, 4 Cesari, 5 Marini, 7 Fuganti, 8 Pitocchi, 9 Cioffi, 10 Marino, 11 Cipriani, 12 Camilletti, 13 Celestini, 17 Cherubini, 18 Montacci.

In questi ultimi giorni lo staff tecnico del Città di Castello metterà a punto gli ultimi dettagli e cercherà il migliore assetto per confrontarsi al meglio con l’avversaria del primo turno: particolare attenzione rivestirà anche l’aspetto psicologico perché molti dei giovani della rosa tifernate sono alla prima esperienza nei campionati nazionali.

