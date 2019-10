Motori: Claudio Bisceglia e la scuderia 5 speed concquistano il tricolore alla coppa Faro

La scuderia 5 Speed è reduce da una trasferta positiva alla 2° Coppa Faro, gara conclusiva del Campionato Italiano Velocità Salita Autostoriche , che si è disputata a Pesaro dall’11 al 13 Ottobre.

A prendere il via alla gara, è stato il team-manager della squadra Claudio Bisceglia, con la fida Fiat Ritmo TC 105 nel 4° raggruppamento classe J1-N1600: una gara cruciale per Claudio, che grazie alla vittoria di classe ottenuta, ha conquistato il tricolore di classe.

Nelle prove del sabato, il pilota della Val Tiberina, si è messo subito alla ricerca del giusto feeling con la vettura ed il tracciato, facendo segnare un 2’57’61 in prova 1 e migliorandosi in prova 2, facendo fermare il cronometro sul tempo di 2’54’37.

In gara, dopo le ottime sensazioni avute il sabato, Claudio non si è risparmiato: in gara 1, nonostante una copiosa perdita d’olio accusata dalla vettura, è riuscito a far segnare il tempo di 2’53’79 ( best time personale del weekend) che gli è valso il primo posto di classe. In gara 2, dopo aver risolto il problema tecnico sulla Ritmo grazie al supporto tecnico di Sasà Motorsport, il pilota di San Sepolcro ha fatto segnare il tempo di 2’56’16 conquistando la vittoria di classe. Claudio ha concluso, quindi, in prima posizione di classe nella classifica aggregata con il tempo di 5’49’95: tale prestazione, ha permesso al pilota, di conquistare il titolo italiano nel 4° raggruppamento classe J1-N1600.

