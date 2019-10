Ciclismo: ottimi piazzamenti nel week end per Corradini e Parashchak.

Il Team Fortebraccio ha collezionato due importanti piazzamenti nella top ten tra gli elite e under 23 al 68° Gran Premio Ezio Del Rosso (valevole anche come 2° Trofeo Cst Tires) che si è corso oggi a Montecatini Terme (in provincia di Pistoia). Per la formazione guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli meritano di essere messi in risalto il 4° posto ottenuto da Michele Corradini ed il 6° centrato da Yaroslav Parashchak. Due ottimi risultati a conferma delle qualità dei due corridori: Michele che il prossimo anno correrà infatti tra i professionisti e Yaroslav che ha disputato una stagione in crescendo, facendo intravedere le proprie potenzialità. Elite e under 23 correranno martedì a Ponsacco (provincia di Pisa) nella 67° Coppa del Mobilio (gara a frazioni) che scatterà alle 9:00. Al via Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini e Michele Corradini.

Nessun risultato di spessore invece nelle ultime due prove disputate dalla compagine juniores guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi: la Fiera della Polenta ieri a Vigasio (provincia di Verona) ed il 45° Trofeo San Marco (valido anche come Memorial Imerio Savelli) oggi a San Marco di Ravenna.

