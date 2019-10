Buona la prima per la DUKES Basket Sansepolcro

Inizia col piede giusto la stagione della rinnovata formazione di Sansepolcro nel campionato di promozione toscana (girone A), portando a casa i primi due punti in una partita a tratti esaltante, a tratti un po’ meno, contro un avversario sempre ostico nelle precedenti gare disputate, il CUS Firenze.

Parte molto bene la Dukes che piazza un parziale in avvio di 17-2 nonostante qualche errore di troppo ma a testimonianza di un gioco spumeggiante e arioso legato soprattutto alla dinamicità dei nuovi innesti Alunni Breccolenti e Cecci provenienti entrambi dalla C Silver di Umbertide.

Partita estremamente tranquilla e corretta ben arbitrata dalla coppia Beneforti-Mori. Qualche fase alternata di troppo non consente al Sansepolcro di vincere con maggior scarto (per alcuni momenti arrivato anche a 25 punti), segno che qualcosa da sistemare c’è ancora come del resto non poteva che essere, visto la fase di rodaggio necessaria quando si inseriscono nuovi elementi con diverse caratteristiche. Il primo test stagionale per i 2 punti è comunque andato bene con conferme a tutti i livelli.

Per questa prima gara ci fermiamo qui senza parlare dei singoli, avremo occasione durante l’anno, lasciando ai tabellini la parola.

DUKES UTENSILERIA ON LINE – CUS FIRENZE 77-63 (27-9) (44-34) (64-43)

Tabellini Dukes: MAZZINI, SPILLANTINI 20, CASINI, GAGGIOTTINI, CAPPANNI 12, CHIASSERINI, CECCI 4, ALUNNI BRECCOLENTI 29, BUTINI 12, ARCIPRETI, GALLETTI, ALLEGRINI.

