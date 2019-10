Stagione di prosa 2019-2020: lunedì ultimo giorno per gli abbonamenti

Lunedì 14 ottobre sarà l’ultimo giorno a disposizione degli appassionati per sottoscrivere i nuovi abbonamenti alla stagione di prosa 2019-2020 del Teatro degli Illuminati, che il Comune ha allestito in collaborazione con il Teatro Stabile dell’Umbria. Il botteghino del teatro sarà aperto al pubblico dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Gli abbonamenti, a prezzi invariati rispetto all’anno scorso, non sono nominativi e potranno essere ceduti ad altre persone aventi gli stessi diritti di riduzione. Per la platea e i posti palco nel primo, secondo e terzo ordine centrale il costo intero sarà di 130 euro, ridotto a 90 euro per i possessori di Carta Giovani e a 104 euro per i possessori della Carta Argento. Per i posti palco del primo, secondo e terzo ordine laterale il prezzo intero sarà di 112 euro, ridotto a 72 euro per i possessori di Carta Giovani e a 90 euro per i possessori della Carta Argento, mentre il posto nei palchi del quarto ordine sarà messo in vendita a 72 euro, ridotto a 58 euro per i possessori di Carta Giovani e a 64 euro per i possessori della Carta Argento. La stagione di prosa 2019-2020 offrirà al pubblico otto spettacoli, di cui sette in esclusiva regionale con due produzioni del Teatro Stabile dell’Umbria. Tra i nomi più importanti in scena ci saranno Michele Placido, che inaugurerà il cartellone di spettacoli domenica 27 ottobre alle ore 17.00 con “L’uomo dal fiore in bocca” insieme al tifernate Fabio Battistelli al clarinetto; Michele Riondino; Gigio Alberti; Mario Perrotta; Giuseppe Cederna; Vanessa Gravina; gli Oblivion. In programma anche una serata dedicata alla danza con Aterballetto, che presenterà al pubblico una esibizione curata dai grandi coreografi israeliani Hofesh Shechter e Ohad Naharin. Il tutto in un Teatro degli Illuminati che offrirà una platea più comoda e con una migliore visuale del palco grazie all’investimento sostenuto dal gestore Sogepu per rinnovare poltrone e pavimentazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...