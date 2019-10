Tiferno comics: sabato 12 ottobre appuntamento con Massimo Fecchi

Continuano a Città di Castello gli appuntamenti targati “Tiferno Comics” all’interno della splendida mostra “Dino Battaglia – La perfezione del grigio tra sacro e profano” a Palazzo Vitelli a Sant’Egidio.

Da non perdere assolutamente l’incontro con l’artista Disney MASSIMO FECCHI che si terrà sabato 12 ottobre alle ore 16:30 quando, a gran richiesta, tornerà per una lezione su “COME SI DISEGNA TOPOLINO” rivolta ai bambini e anche a chi non lo è più!

Un’occasione unica per scoprire tutti i “perché” che ci sono dietro alle scelte stilistiche che hanno portato alla creazione di questo amatissimo personaggio dei fumetti, imparare a conoscerlo meglio e magari anche a disegnarlo.

In più l’artista sarà disponibile come sempre anche per autografi, foto, domande e per la sessione firmacopie della sua stampa ufficiale creata in esclusiva per “Tiferno Comics” 2019.

_________________________________________

Massimo Fecchi (Città di Castello, 7 settembre 1946) è un disegnatore e fumettista italiano.

Dopo gli studi presso l’Istituto d’Arte di Roma, inizia a collaborare con L’Unità per cui cura la striscia Picchio e Pacchio.

Dal 1965 lavora al mensile “Miao”e dal 1967 crea per l’editore Campi e per il suo Telezzecchino, il personaggio di Giuseppe.

Tra gli autori del periodico “Il Giornalino” pubblicato dalle Edizioni San Paolo, crea il fumetto “Globulo Rosso”, premiato al Lucca Comics & Games nel 1967, e disegna per il pubblico tedesco alcuni tra i più amati e fortunati fumetti (fix & Foxi e Lupo) e cartoni (Pumuckl).

Dà anche vita ai principali personaggi della Warner Bros (da Tom & Jerry a Bugs Bunny e Woody Woodpecker) e dal 1997, tramite l’editore Egmont, alle strisce di Paperino per la Disney.

______________

La mostra “Dino Battaglia – La perfezione del grigio tra sacro e profano” rimarrà aperta fino al 3 novembre, dal giovedì alla domenica, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30.

Mi piace: Mi piace Caricamento...