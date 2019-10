Riapertura Tiberina 3 bis, il ministero delle infrastrutture solleciterà Anas

Riapertura Tiberina 3 bis, il ministero delle infrastrutture solle Il ministero delle infrastrutture solleciterà Anas a fornire la documentazione necessaria per ‘sbloccare’ la riapertura della Tiberina 3 bis. In occasione della visita della ministra Paola De Micheli a Firenze per il sopralluogo alla stazione Foster, l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli ha sottoposto alla sua attenzione anche il tema della chiusura della Tiberina 3 bis, illustrandole la situazione alla luce degli sviluppi successivi alla chiusura del viadotto del Puleto sulla E45.

“La ministra – spiega Ceccarelli – ha preso atto e si è impegnata a sollecitare Anas, in modo che la documentazione necessaria per la riapertura sia predisposta a breve. Sono fiducioso che il suo intervento possa aiutarci a concludere finalmente una vicenda incresciosa, restituendo al territorio una strada utile anche come alternativa alle E45”.

