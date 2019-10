Pallavolo serie C/F: domenica 20 ottobre 2019 ore 17.00 al Palaioan, inizia la nuova stagione del Città di Castello

Inizia la nuova stagione pallavolistica 2019/2020 con il campionato di serie C femminile, massima espressione regionale, dove tutte le squadre iscritte stanno mettendo a punto i vari meccanismi per poter essere pronte per ben figurare e raggiungere gli obiettivi che ogni team si è prefissato. Le squadre iscritte sono dodici, A.S. Fossato volley, Foligno pallavolo, ASD Trasimeno volley, Bastia volley, Marsciano pallavolo, pallavolo Perugia, Ellera volley, San Mariano volley, Città di Castello pallavolo, Trestina volley, Rivotorto Assisi, Trevi volley e tutte presentano roster importanti a seconda del progetto condiviso. Il Città di Castello pallavolo ha impostato questa stagione basandosi su una nuova linea giovane atta a far crescere nuovi talenti per dar continuità ad un movimento importante e con grandi prospettive di crescita totalitaria; team giovane con quasi tutte atlete del nuovo millennium ad eccezione di due ragazze guida che saranno di valido aiuto in campo sia dal lato caratteriale che di esperienza maturata in questa categoria. La guida tecnica della formazione è stata affidata al mister Enrico Brizzi coadiuvato da Caterino Chiara; i due tecnici potranno contare su un’ampia rosa di atlete che sono: Alivernini Elena, Mearini Sofia, Di Crescenzo Manuela, Montacci Maria Letizia, Senesi Sharon, Traversini Asia, Ferrini Sara, Mariottini Viktoria, Boni Chiara, Verdini Letizia, Belfico Giulia, Pettinari Francesca,Bruschi Alessia, Poccioni Valentina. Grande entusiasmo regna nel gruppo ma anche tanta consapevolezza che il cammino sarà duro ed in salita, le sfide si lanciano e si accettano e quindi in campo ci si aspetta una battaglia pallavolistica sportiva e leale poi come sempre sarà il campo a decretare la migliore del torneo.



