Il lungo autunno delle manifestazioni. mercato settimanale a piazzale Ferri e parco Langer

Per Città di Castello, come ogni anno, è in arrivo un lungo ottobre di manifestazioni e il centro storico si prepara ad ospitarle nelle piazze principali. Da sabato 19 ottobre a domenica 3 novembre si avvicenderanno Tiferno Comic, Altrocioccolato e la 40 Mostra del Tartufo bianco, eventi di grande richiamo con una logistica e un programma ricco che implicano alcune modifiche alla routine del centro storico. In particolare il mercato settimanale a partire da giovedì 17 ottobre e fino a sabato 2 novembre si svolgerà a Piazzale Ferri e negli spazi limitrofi anche interni a Parco A. Langer. Una misura simile potrebbe interessare anche il Mercatino Agroalimentare del martedì in Piazza Gabriotti, qualora le operazioni di montaggio della tensostruttura prevista in questo luogo lo consigliassero. In tale caso lo spostamento sarebbe verso l’area di Viale Franchetti o in un’altra tra quelle abitualmente individuate per il mercato settimanale. La ricollocazione riguarda tutti gli operatori presenti nel mercato settimanale del giovedì e sabato ed eventualmente quelli del martedì, esclusi quelli collocati presso il parcheggio Prato. “L’autunno è un momento molto intenso dal punto di vista turistico per l’Umbria ed in particolare per Città di Castello che ha concentrato negli ultimi mesi dell’anno appuntamenti strategici del calendario cittadino. Tiferno Comic, Altro Cioccolato e il 40esimo della Mostra del Tartufo rappresentano occasioni di proiettare le nostre eccellenze su un ambito nazionale e confidiamo che anche quest’anno siano un volano per accrescere l’attrattività e l’immagine del nostro territorio. Un obiettivo prioritario al servizio del quale l’Amministrazione comunale pone il centro storico e le sue bellezze, un valore aggiunto per le manifestazioni che possono svolgersi in un teatro particolarmente suggestivo ed adatto ad accogliere anche eventi di natura molto differente”

