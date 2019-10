Il 12 ottobre appuntamento con il “Mercatino dell’hobbista” e “Commercianti in bancarella”

Sabato 12 ottobre torna l’appuntamento con il “Mercatino dell’hobbista”. L’evento, patrocinato dal Comune di Umbertide e organizzato dall’associazione “L’ingegno”, è in programma dalle 9 alle 19.30 e si svolge il secondo sabato di ogni mese all’interno dei giardini delle scuole Garibaldi. In contemporanea avrà luogo l’iniziativa “Commercianti in bancarella”, nel corso della quale, lungo via Garibaldi, alcuni esercenti umbertidesi esporranno i loro prodotti all’esterno dei propri negozi.

