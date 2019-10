“I protagonisti raccontano”: domenica 13 ottobre, al cinema teatro astra, il ritorno di diversi piloti che hanno disputato la San Giustino-Bocca Trabaria.

Ci saranno i fratelli aretini Mauro e Fulvio Braconi, grandi protagonisti ai tempi di Mauro Nesti ed Ezio Baribbi; ci saranno il casentinese Roberto Brenti e il tuderte Adriano Alcidi e ci saranno soprattutto i diversi piloti locali e del vicinato (Natale Massi, Valerio Mercati, Mario Mariotti e Artemio Bianchi, tanto per citarne alcuni), assieme a commissari sportivi, amministratori pubblici di allora e appassionati. La mostra “Un profumo di benzina… mai svanito”, allestita dallo scorso 29 settembre e fino al 20 ottobre nei locali del cinema teatro Astra di San Giustino per ricordare la cronoscalata automobilistica San Giustino-Bocca Trabaria a distanza di 50 anni dalla prima edizione, arriva all’appuntamento clou, quello di domenica 13 ottobre alle ore 11: “I protagonisti raccontano” è infatti il titolo dell’incontro che costituisce una sorta di simpatica rimpatriata – sempre all’interno dell’Astra – fra coloro che la corsa l’hanno disputata in epoche diverse. Con l’ausilio dei filmati che verranno proiettati sullo schermo e che, oltre a diverse edizioni della crono, riportano anche interviste e momenti particolari come la cerimonia di premiazione, verranno ripercorse le esperienze al volante non soltanto dal punto di vista tecnico-agonistico, ma anche sotto una veste più umana e persino goliardica. Il classico “dietro le quinte, insomma”, che contribuirà a rendere piacevole il ritorno a San Giustino degli ex piloti con un ricco buffet al termine della mattinata. Anche questa iniziativa, come la mostra, è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Melisciano Corse con il patrocinio dell’amministrazione comunale di San Giustino. Ricordiamo che la mostra è visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 20 e il venerdì e il sabato dalle 16 alle 22.

