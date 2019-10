Citerna Bene Comune “lavori sul sovara solo grazie al lavoro della precedente amministrazione”

“Il gruppo consiliare “Citerna Bene Comune” esprime soddisfazione per l’inizio dei lavori di ripulitura di parte del torrente Sovara.

Opera, questa, di fondamentale importanza e quanto mai sentita dalla popolazione del Comune di Citerna che negli ultimi anni ha affrontato non pochi disagi a causa delle esondazioni.

Deve specificarsi che il finanziamento dell’opera (€ 170.000,00) è stato approvato e deliberato dalla Giunta Regionale in data 04.03.2019. Appare, quindi, chiarissimo che è frutto dell’impegno e delle infinite richieste portate avanti dall’Amministrazione Comunale uscente.

Questa circostanza, però, è stata completamente omessa nella comunicazione dell’attuale Amministrazione guidata dal Sindaco Paladino.

Omissione grave e stridente perché una corretta politica delle istituzioni impone il riconoscimento del lavoro di chi ha amministrato precedentemente soprattutto quando si tratta di un’opera così tanto dibattuta e attesa.

I lavori eseguiti oggi sono possibili unicamente grazie al finanziamento ottenuto nel mese di marzo 2019 e non certo grazie alla giunta Paladino.

Ci saremmo augurati un comportamento diverso e un maggiore rispetto verso tutti i cittadini, anche nell’utilizzo della pagina istituzionale del Comune che non può essere usata per propaganda e slogan.

Quel “ dalle promesse ai fatti” era proprio da evitare visto che i fatti non sono i loro.”

