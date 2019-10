Ciclismo: tutte le gare del prossimo week end, del team Fortebraccio

Il Team Fortebraccio si prepara ad un altro fine settimana di gare. La stagione di allievi ed esordienti è da poco terminata, mentre elite – under 23 e juniores sono pronti per affrontare gli impegni agonistici dei prossimi giorni.

Elite e under 23 domenica parteciperanno al 68° Gran Premio Ezio Del Rosso (valevole anche come 2° Trofeo Cst Tires) che si correrà a Montecatini Terme (provincia di Pistoia), a partire dalle 11:40. La squadra guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli sarà presente con Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini e Michele Corradini. Gli stessi atleti torneranno poi in corsa martedì 15 ottobre a Ponsacco (provincia di Pisa) nella 67° Coppa del Mobilio (gara a frazioni) che scatterà alle ore 9:00.

Doppio impegno anche per la compagine juniores. La prima competizione in programma sarà la Fiera della Polenta che si correrà sabato 12 ottobre a Vigasio (provincia di Verona) a partire dalle ore 14:00. Al via ci saranno Francesco Mastrangelo, Francesco Caroti, Alessandro Cuccagna. La squadra guidata dal direttore sportivo Fabio Rossi sarà protagonista con gli stessi ciclisti domenica 13 ottobre nel 45° Trofeo San Marco (valido anche come Memorial Imerio Savelli) in programma dalle ore 14:30 a San Marco di Ravenna.

Obiettivo di entrambe le squadre sarà dare il massimo per avviarsi nel modo migliore alla conclusione di una stagione intensa e nel complesso positiva.

