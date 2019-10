Sabato 12 ottobre ingresso gratuito al Museo Civico e alla Casa di Piero della Francesca

Il Comune di Sansepolcro comunica che sabato 12 ottobre, in occasione del 527° anniversario della morte di Piero della Francesca, il Museo Civico e la Casa di Piero della Francesca saranno aperti gratuitamente a cittadini e visitatori.

Si precisa che il Museo Civico sarà visitabile nella sola fascia mattutina. Al pomeriggio, infatti, il museo sarà chiuso al pubblico per la presentazione del restauro del Polittico di San Giovanni in Val d’Afra di Matteo Di Giovanni. Cerimonia in programma alle 16:30 su invito.

La Casa di Piero, invece, continuerà ad essere aperta a tutti gratuitamente per l’intera giornata.

Mi piace: Mi piace Caricamento...