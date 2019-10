Citerna – Partiti i lavori sul torrente Sovara. Interventi per la sicurezza del territorio da Regione e Comune

In questi giorni, dopo lunghi anni, il torrente Sovara è finalmente oggetto di un piano per il ripristino dell’officiosità idraulica, questo intervento di ripulitura dalla vegetazione che ne ostruiva il naturale passaggio, favorirà così il deflusso delle acque in caso di piena del fiume.

I lavori sono portati avanti dalla Regione Umbria in concerto con il Comune di Citerna.

“Esprimo la mia soddisfazione e gratitudine nel vedere avviato un intervento che la nostra popolazione attendeva da tanto tempo – commenta l’amministrazione comunale -. Ricordo infatti i drammatici eventi alluvionali che periodicamente si sono succeduti nell’ultimo decennio nel nostro territorio, in particolare nella frazione di Pistrino. Ovviamente la programmazione per la sistemazione del torrente non si fermerà qui, attendiamo che si sblocchi un altro finanziamento di oltre 400.000 euro che per ora in graduatoria risulta fuori dai finanziamenti. La volontà della nostra amministrazione, inoltre, è quella di portare avanti un importante e risolutivo progetto che porti alla definitiva risoluzione del problema delle alluvioni. Il nostro scopo è di poter mettere al sicuro il nostro territorio e la nostra gente”.

