Sperte le iscrizioni ai corsi organizzati dalla sede di Città di Castello del C.P.I.A. 1 di Perugia

Sono aperte le iscrizioni ai corsi organizzati dalla sede di Città di Castello del C.P.I.A. 1 di Perugia.

I corsi del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti si tengono nella Scuola “Dante Alighieri”, in Via della Tina 12.

Il C.P.I.A. è una scuola statale che si rivolge ai cittadini italiani e stranieri che abbiano compiuto i 16 anni di età.

L’offerta comprende i seguenti corsi: alfabetizzazione, italiano per stranieri, licenza media, biennio, corsi di inglese, informatica (certificazioni EIPASS), altre lingue straniere; preparazione al test della Prefettura; corsi modulari (ad esempio, taglio e cucito).

La scuola di italiano per stranieri è articolata secondo vari livelli (alfa, preA1, A1, A2, B1, B2, C1, C2; esami CELI e CILS e preparazione ai test della Prefettura).

I corsi di scuola media, di durata annuale, si svolgono da ottobre a giugno e sono finalizzati al conseguimento del diploma di licenza media utile per l’inserimento nel mondo del lavoro e per ottenere la cittadinanza italiana o il rinnovo del permesso di soggiorno (termine iscrizioni: 15 ottobre).

Il corso di biennio superiore è rivolto a tutti i cittadini, italiani e stranieri, che siano in possesso della licenza media: ha la durata di un anno e consente di acquisire le competenze di base richieste nei primi 2 anni degli Istituti tecnici e professionali offrendo la possibilità di iscriversi al triennio di queste tipologie di scuole.

Per ciò che riguarda i corsi di inglese, questi avranno inizio entro il mese di novembre e saranno articolati in 25 lezioni in giorni alternati (in orario preserale/serale) per una durata complessiva di circa 40 ore. Sono previsti corsi per vari livelli (principianti, elementare, pre-intermedio, intermedio, post-intermedio ed avanzato), corsi di preparazione per esami delle certificazioni KET, PET, FCE, CAE e corsi di conversazione con insegnanti madrelingua.

La sede di Città di Castello del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti è Centro autorizzato al rilascio delle certificazioni E.I.PASS (European Informatics Passport).

Le certificazioni Eipass sono attestati riconosciuti a livello internazionale. Queste certificazioni sono utili per un curriculum professionale efficace e per acquisire punteggio in graduatorie e concorsi pubblici. Per informazioni su questa specifica opportunità ci si può rivolgere allo Sportello Eipass, aperto nella sede tifernate del C.P.I.A. il lunedì e giovedì dalle 15 alle 18.

Per informazioni sui vari corsi e sulle iscrizioni:

CPIA 1 – Sede associata di Città di Castello – Scuola “Dante Alighieri” – Via della Tina 12 – Tel. 075/8552174 (dal lunedì al giovedì, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; il venerdì dalle 10 alle 13).

