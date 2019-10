Sansepolcro: scrutatori e presidenti di seggio, al via le domande

Il Comune di Sansepolcro informa i cittadini che è in corso l’aggiornamento dell’Albo dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Le persone iscritte nelle liste elettorali e in possesso dei requisiti d’idoneità possono chiedere di essere inserite nell’elenco dei presidenti di seggio entro il 31 ottobre, mentre sarà possibile essere inseriti nell’elenco degli scrutatori fino al 30 novembre.

Una volta inseriti negli elenchi, l’iscrizione resta valida fino a quando non si perdono i requisiti. Coloro che sono già iscritti, ma non sono più interessati a prendere parte ai seggi elettorali in qualità di presidenti o scrutatori, possono richiedere la cancellazione dagli elenchi.

Possono presentare la domanda per l’albo dei presidenti di seggio coloro che sono iscritti alle liste elettorali del Comune e che sono in possesso almeno del diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per l’albo degli scrutatori è necessario essere elettori del Comune e avere assolto gli obblighi scolastici.

Non possono assumere l’incarico di presidente coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; gli appartenenti alle Forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti; i segretari comunali e i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio negli uffici elettorali comunali; i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Il modulo per presentare la domanda, al quale dovrà essere allegata una copia del documento di identità, è disponibile all’Ufficio Elettorale del Comune di Sansepolcro oppure può essere scaricato dal sito dell’ente. La domanda potrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Elettorale del Comune di Sansepolcro, Piazza Gramsci 7, 52037 Sansepolcro, a mezzo posta al Comune di Sansepolcro – Ufficio Elettorale, Piazza Gramsci 7, 52037 Sansepolcro (AR) o via e-mail al seguente indirizzo: protocollo.comunesansepolcro@ legalmail.it.

Per maggiori informazioni, i cittadini sono invitati a consultare la sezione Servizi Demografici del sito web istituzionale www.comune.sansepolcro.ar.it o a contattare il Responsabile al 0575-732210.

Mi piace: Mi piace Caricamento...