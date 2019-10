Pallavolo serieB/M: il punto di Marco Bartolini sulla preparazione dei tifernati

Mancano ormai due settimane all’esordio della Job Italia Città di Castello nel campionato nazionale di serie B1 nel derby contro il Monteluce e lo staff tecnico biancorosso guidato da Marco Bartolini sta affinando la preparazione per cominciare al meglio una stagione che si preannuncia stimolante ma anche difficile perchè ci saranno diverse squadre attrezzate ai nastri di partenza. La settimana scorsa Franceschini e compagni hanno sostenuto un allenamento congiunto con la Sir Perugia che ha ambizioni completamente diverse da quelle di Città di Castello:<<Rispetto a loro noi stiamo ancora faticando a trovare quel livello di gioco a causa di tanti errori nella fase di break, muro e contrattacco, mentre abbiamo avuto percentuali migliori nel cambio palla. Sta pesando molto il lavoro fisico che è abbastanza importante e quindi i giocatori sono spesso imballati. Abbiamo le caratteristiche per raggiungere un livello migliore di gioco e degli standard più elevati. Mercoledì affronteremo un altro test contro Monteluce che sarà anche il primo avversario in campionato: spero che ci possa essere qualche passo in avanti dal punto di vista del gioco>>.

