Pallavolo Città di Castello: bene le ragazze under 16 di Brizzi, nel Trofeo Mecenate di Arezzo

Si è svolto domenica 8 ottobre 2019 presso l’impianto sportivo Mecenate di Arezzo il torneo tra le squadre di prima divisione del Saione Arezzo; Pallavolo Foiano e Città di Castello pallavolo.

Nella bella cornice di pubblico creatasi nell’ottimale struttura aretina si sono date battaglia per provare schieramenti e situazioni di gioco le atlete dei due club toscani e le tifernati del club biancorosso, per l’Umbria. Debutto stagionale in panchina per il tecnico Brizzi Enrico e l’assistente Caterino Chiara che hanno diretto e consigliato le ragazze, tutte facenti parti anche della squadra under 16, in questa loro prima esperienza in un campionato per loro assai impegnativo. Due gare giocate con intensità e buoni scambi di gioca; il risultato seppur gratificante per certi aspetti, non è stato alla fine premiante per i risultati ma nonostante le due sconfitte subite dalla squadra del team manager Mandrelli, lo staff tecnico si è ritenuto soddisfatto per l’atteggiamento tenuto in campo dalle loro atlete che hanno dato filo da torcere alle avversarie; da tener a parziale conto che da l’altra parte della rete vi erano atlete più grandi ed esperte. Il team biancorosso era composto dalle atlete: Barzotti Beatrice Paola, Tafani Alunno Eleonora, Tortori Gaia, Brozzi Chiara, Consigli Anna, Coltrioli Giorgia, Leandri Jada, Savelli Matilde, Sherbino Sabina, Lucaccioni Giulia, Pettinari Ester, Urbani Asia, Puletti Aurora, Bruschi Celeste, Giuliani Giada, Mori Caterina, Absuini Martina.

