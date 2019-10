Laurea in giurisprudenza per il tifernate Alessandro Rossi

Alessandro Rossi si è laureato in giurisprudenza all’Università di Perugia. Il giovane tifernate ha discusso la tesi sull’ «Efficacia extrapenale del giudicato: l’articolo 654 del codice di procedura penale e i rapporti con i procedimenti tributari», davanti alla commissione dove c’era anche il relatore, professoressa Rossella Fonti. Alla fine applausi e festeggiamenti in famiglia, con il padre Roberto, la mamma Patrizia e il fratello Michele Rossi, noto editor per la casa editrice Rizzoli. Al neo dottore le più sentite congratulazioni della nostra redazione insieme all’augurio di un radioso futuro professionale.