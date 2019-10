Aspettando Altrocioccolato 2019: lo spettacolo teatrale di Paola Francesca Iozzi al cinema Astra una serata a ingresso gratuito con aperitivo equosolidale domenica 13 ottobre a san giustino

In attesa di rituffarci nel dolce week end solidale di Altrocioccolato2019, previsto a Città di Castello dal 25 al 27 ottobre, l’associazione Umbria EquoSolidale propone domenica 13 ottobre un nuovo evento culturale sul territorio Valtiberino: un “Aspettando Altrocioccolato” presso il Cinema Teatro Astra, con aperitivo più spettacolo teatrale, a ingresso gratuito per tutta la cittadinanza.

La serata, realizzata in collaborazione con il Comune di San Giustino e con la Coop. Sangiustinese, sarà un’occasione per stare insieme con buon cibo equosolidale e a Km zero; ma anche per parlare di ambiente e territorio, grazie al monologo di Paola Francesca Iozzi, autrice e attrice dello spettacolo dal titolo “Maria Assunta Lo Carmine”.

Le porte del Cinema Astra si apriranno dalle 19:30, con un aperitivo a base di prodotti equosolidali a cui seguirà lo spettacolo teatrale. “Maria Assunta Lo Carmine” è un recital per voce e chitarra, che nasce dalla necessità di parlare alla gente del tema delle trivellazioni petrolifere in Irpinia ma che diviene una narrazione ironica e originale che forse riguarda molta parte del territorio italiano e che parla a tutti di ecologia, di impegno personale e di cambiamenti.

Altrocioccolato porta quindi a teatro uno spettacolo divertente ma allo stesso tempo denso di significato, specialmente in questo momento storico: una rappresentazione pensata per parlare alle piazze, ai bambini, ai distratti, a chi in genere si annoia con i discorsi seri e con la politica; perché il tema dei territori minacciati dalla devastazione ambientale e dalle conseguenze di questo modello di “sviluppo” ci riguarda tutti da vicino, ed è importante parlarne raggiungendo quante più persone possibile.

Maggiori informazioni sulla pagina Facebook di Altrocioccolato e sul sito www.altrocioccolato.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...