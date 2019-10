Vittoria con la Colligiana e primato solitario in classifica per la Baldaccio Bruni Anghiari

La Baldaccio Bruni Anghiari ha vinto 4-2 al Saverio Zanchi contro la Colligiana nella gara valevole per il 5° turno del campionato di Eccellenza Toscana Girone B al termine di un match intenso e ricco di reti. 3 punti meritati anche se sofferti per i biancoverdi che hanno conquistato la 3° affermazione consecutiva salendo a quota 12 e portandosi al comando della classifica (complice il pari delle Badesse). Grande prestazione per il team di Guazzolini che in casa ha vinto tutte le partite disputate (4 su 4 contando anche la Coppa) riuscendo a indirizzare definitivamente la sfida dopo essersi fatta rimontare il doppio vantaggio. Un successo corale e deciso nel punteggio dal tridente d’attacco: 2 gol per Quadroni e 1 a testa per Bucaletti e Invernizzi.

La cronaca del match

Mister Guazzolini schiera la Baldaccio con Giorni tra i pali, Piccinelli, Adreani, Rosati e Farinelli in difesa, Alomar, Bruschi e Torzoni a centrocampo, Bucaletti, Invernizzi e Quadroni in attacco. Nella Colligiana di mister Ghizzani in avanti ci sono Bouhamed e Iaquinardi a sostegno di Carlotti.

La prima occasione del confronto è di marca ospite con il tiro di Biagi deviato in angolo dal provvidenziale intervento di Giorni. 2’ dopo la Baldaccio passa in vantaggio al termine di un’azione caparbia cominciata da Invernizzi e risolta dal preciso destro di Bucaletti. I biancoverdi sulle ali dell’entusiasmo insistono e si fanno rivedere al 22’ con il tiro di Alomar che trova la pronta risposta di Fenderico. La Colligiana sale di intensità e sfiora il pari in due occasioni. Al 32’ con la bella conclusione da fuori di Silvestri salvata miracolosamente in corner da Giorni e poi sugli sviluppi del calcio d’angolo con il colpo di testa di Focardi Olmi disinnescata di nuovo dal portiere biancoverde. Nel finale di tempo una chance per parte. Al 42’ il forte tiro dalla distanza di Iaquinandi scheggia la parte superiore della traversa ed al 45’ sul fronte opposto il diagonale di Alomar trova la pregevole parata di Fenderico. All’intervallo anghiaresi in vantaggio 1-0.

La Baldaccio inizia forte nella ripresa e si rende subito pericolosa con il tiro di Alomar parato da Fenderico. Il 2-0 arriva 1’ più tardi e porta la firma di Invernizzi che di sinistro fredda al primo palo il portiere ospite. La Colligiana nonostante il doppio svantaggio non molla ed in 5’ ristabilisce la parità. Al 19’ su una punizione laterale Ticci sorprende la retroguardia anghiarese e di testa trova il gol dell’1-2, poi al 24’ sul cross questa volta di Biagi è Bouhamed con una precisa incornata a firmare il 2-2. La squadra anghiarese reagisce e si riporta in vantaggio al 27’ con l’assist di Bucaletti, il tiro di Invernizzi respinto dalla parata di Fenderico ed il tap-in vincente di Quadroni. Il numero undici della Baldaccio si fa apprezzare anche al 33’ con un bel tiro che colpisce la traversa a portiere battuto. Al 39’ ospiti avanti con la botta di Saitta respinta da Giorni, ma la Baldaccio controlla bene i minuti successivi ed in pieno recupero realizza il definitivo 4-2 con il filtrante di Alomar per Quadroni che di giustezza firma la doppietta mettendo in cassaforte il punteggio.

La Baldaccio vince, convince e festeggia con i propri tifosi successo e primato in classifica.

Il commento di mister Guazzolini

Il tecnico biancoverde Tommaso Guazzolini a fine partita ha espresso la sua “soddisfazione per la vittoria e per la prestazione offerta. Siamo entrati in campo con il giusto atteggiamento, abbiamo trovato il vantaggio e con personalità abbiamo gestito tutto il primo tempo. Stesso atteggiamento anche ad inizio ripresa con il 2-0 arrivato meritatamente e con altre occasioni create. La Colligiana è squadra forte e ci ha messo in difficoltà, trovando in pochi minuti il pareggio, ma non ci siamo demoralizzati e abbiamo ripreso il controllo della gara conquistando questa importante vittoria. Il primato in classifica? Fa piacere, ma noi dobbiamo andare avanti partita dopo partita senza pensare a questo. La nostra avventura è iniziata con un obiettivo diverso e di sicuro non ci illudiamo. Dobbiamo lavorare con grande intensità e dare sempre il massimo”.

Il tabellino del match

BALDACCIO BRUNI – COLLIGIANA 4-2

BALDACCIO BRUNI ANGHIARI: Giorni, Piccinelli (Angiolucci 61’), Farinelli (Bruni 46’), Rosati, Adreani, Bruschi, Bucaletti (Battistini 84’), Torzoni, Invernizzi (Goretti 88’), Alomar, Quadroni.

A disposizione: Bernacchi, Panicucci, Capacci, Barbini, Piomboni.

All. Tommaso Guazzolini.

COLLIGIANA: Fenderico, Marghi (Focardi Olmi 24’), Ciolli, Ciacci (Esposito 48’), Saitta, Ticci, Silvestri, Biagi, Carlotti (Ndou 78’), Iaquinandi, Bouhamed.

A disposizione: Pupilli, Gennari, Vinciguerra, Conti, Ponticelli, De Marco.

All. Marco Ghizzani.

Arbitro: Vincenzo Marra di Agropoli Assistenti: Christian Giannetti e Kevin Scanu (Valdarno).

RETI: Bucaletti (B) al 16’, Invernizzi (B) al 47’, Ticci (C) al 64’, Bohuamed (C) al 69’, Quadroni (B) al 72’ e al 94’.

Note. Ammoniti: Torzoni, Alomar, Bruni, Silvestri. Angoli: 5-5. Recupero: 2’+5’.