Splendida vittoria di Parashchak al 32° Trofeo S. Serafino che si è corso oggi a Montegranaro (in provincia di Macerata)

Il Team Fortebraccio festeggia la splendida vittoria conquistata nella categoria elite e under 23da Yaroslav Parashchak al 32° Trofeo S. Serafino che si è corso oggi a Montegranaro (in provincia di Macerata). Il corridore ucraino si è reso protagonista di una poderosa azione solitaria e ha tagliato la linea del traguardo con oltre 1’ di vantaggio sui primi inseguitori. Una prestazione sontuosa che mette in evidenza il talento di Parashchak e la crescita da lui effettuata in questa stagione. Yaroslav ha così conquistato tra l’altro la 1° affermazione del 2019. La giornata trionfale per la compagine del direttore sportivo Olivano Locatelli è stata completata dal 6° posto di Michele Corradini (giunto con il gruppo dei migliori a 1’12” dal compagno di squadra).

Ottimi risultati sono arrivati anche dalla squadra allievi, impegnata questa domenica nel3° Memorial Piero Forconi, che si è disputato a Mercatale San Casciano Val di Pesa (in provincia di Firenze). Il risultato migliore lo ha centrato Edoardo Burani che si è classificato al 3° posto salendo quindi sul 3° gradino del podio al termine di una prestazione brillante. A completare la giornata del team guidato dai direttori sportiviRiccardo Proietti e Giancarlo Montedori la 7° piazza di Riccardo Ricci.

Nessun piazzamento degno di nota infine per la juniores sabato nel 16° Giro dei Paesi del Comune di Citerna che si è svolto a Fighille (nel Comune di Citerna e in provincia di Perugia) e che è stato vinto da Antonio Pio Bevilacqua (del Team LVF) e oggi nel Giro delle Valli Aretine (valevole anche come Trofeo Butintoro). Il team del direttore sportivo Fabio Rossi tornerà in gara domani nel 69° Trofeo Festa Patronale (valido anche come Trofeo Fosco Frasconi) che si correrà a Castiglion Fibocchi (in provincia di Arezzo) dalle 14:00. Al via Lorenzo Celestini, Francesco Mastrangelo, Francesco Caroti, Andrea Di Maio e Alessandro Cuccagna.

Mi piace: Mi piace Caricamento...