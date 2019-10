Pallavolo serie B/1 F: il roster del volley Citta’ di Castello per la stagione agonistica 2019

Ecco il roster del Volley Città di Castello per la stagione agonistica 2019/2020. Silvia Tosti confermata per l’ennesima volta capitano della squadra che partecipa al campionato nazionale di Serie B1 femminile, girone C. Di seguito, numeri di maglia e dati relativi ad atlete e staff tecnico.

n. 1 Caterina ERRICHIELLO 1995 opposto m. 1,83

n. 2 Margherita LACHI 1998 schiacciatrice m. 1,84

n. 3 Francesca BORELLI 1995 centrale m. 1,85

n. 5 Chiara GOBBI 1997 palleggiatrice m. 1,72

n. 6 Camilla SERGIAMPIETRI 2001 centrale m. 1,77

n. 7 Giada CESARI 1995 libero m. 1,60

n. 9 Livia LEONARDI 2002 schiacciatrice m. 1,80

n. 10 Silvia TOSTI 1981 schiacciatrice m. 1,75

n. 11 Vittoria BELOTTI 2002 centrale m. 1,84

n. 12 Aurora FIORINI 2001 libero m. 1,75

n. 13 Marta NARDI 1999 opposto m. 1,78

n. 15 Francesca MANCINI 1994 schiacciatrice m. 1,75

n. 18 Giorgia VINGARETTI 1985 palleggiatrice m. 1,70

Primo allenatore: Francesco BRIGHIGNA (1969)

Secondo allenatore: Claudio NARDI (1965)

Direttore sportivo e preparatore atletico: Antonio LEONARDI (1965)

Medico sociale: dottor Marco GIOMBINI

Massofisioterapista: Paolo DE VITIS

Scout man: Francesco FIORUCCI

