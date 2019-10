Domenica 6 ottobre si è svolta la tradizionale Festa della Mattonata di autunno e l’Antico Palio dell’Oca

Domenica 6 Ottobre si è svolta l’edizione 2019 autunnale della tradizionale “Festa della Mattonata”, la più antica rievocazione storica della città e delle manifestazioni della tradizione popolare tifernate ancora in vita.

L’onorificenza di “Cavaliere dell’Oca”, che ogni anno viene attribuita a cittadini che si siano distinti per particolari meriti nella valorizzazione e nella tutela della tradizione e dell’immagine del Rione, è stata assegnata quest’anno a Severina Volpi, membro del Consiglio Direttivo della Società Rionale.

Il Palio dell’oca, tradizionale e festosa parodia popolare di altri ben più famosi tornei cavallereschi e momento culminante e finale della Festa, è stato vinto da Giuseppe Caccavo, che solo dopo alcuni spareggi è riuscito ad avere la meglio su un agguerrito gruppo di avversari.

​Il Palio dell’Oca dei ragazzi è stato vinto da Davide Curcio.

Il tradizionale Corteo storico in costume, accompagnato dalle bandiere, dalle chiarine e dai tamburi degli Sbandieratori di Subbiano, oltre ai figuranti della Società Rionale Mattonata, ha visto la graditissima partecipazione dell’Associazione “Alla Corte de’ Medici” di Sansepolcro, della Compagnia dei Balestrieri della nostra città, dei figuranti della Società Rionale Prato e dell’Associazione “Lupi di Ventura” di Città di Castello.

La Società Rionale Mattonata ringrazia l’Amm.ne Comunale, la Sogepu., la Ditta ILCE di Caldei, le Forze dell’Ordine, gli organi di informazione, il Gruppo Comunale di Protezione Civile, la Croce Rossa Italiana di Città di Castello, tutti gli ospiti che hanno partecipato al Corteo storico in costume, i propri soci e tutti coloro, Enti, Associazioni, Ditte e privati cittadini che a vario titolo hanno collaborato alla buona riuscita della manifestazione.

​Per tutti l’appuntamento è per la Festa della Mattonata 2020 Estate, in programma a Giugno, e per il Palio dell’Oca 2020, previsto per la prima domenica di Ottobre.

