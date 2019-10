Cordoglio e vicinanza del sindaco per la scomparsa di Achille Lanzuolo ex direttore generale della cassa di risparmio di Citta’ di Castello

Cordoglio e vicinanza alla famiglia sono stati espressi dal sindaco e dall’amministrazione comunale per la scomparsa del dottor Achille Lanzuolo, per diversi anni direttore generale della Cassa di Risparmio di Città di Castello e amministratore di alcune società bancari: presidente della Camera di Commercio Italiana a Lione, insignito nel 2010 della Legion d’honneur e nel 2011 in Italia gli è stata conferita l’onoreficenza di commendatore. “Un dirigente bancario di prestigio e competenza che ha legato per diverso tempo l’attività al vertice dell’istituto tifernate con la partecipazione attiva nella comunità tifernate dove sono cresciuti i figli. Una grave perdita per la famiglia, per chi lo ha conosciuto ed apprezzato per le sue doti umane e per la sua lunga esperienza nel settore economico. Alla moglie Paola ai figli Adele e Vincenzo giungano le più sentite condoglianze”. E’ quanto dichiarato dal sindaco appena appresa la notizia della scomparsa di Achille Lanzuolo, sabato scorso a Siena. I funerali avranno luogo mdercoledi 9 Ottobre alle ore 11 a Roma presso la Basilica San Lorenzo fuori le mura.

