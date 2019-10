Sansepolcro calcio: ufficiale l’ingaggio del centrocampista Manuel Conti

Il Sansepolcro comunica di aver definito l’ingaggio del regista classe 1993 Manuel Conti, nella scorsa stagione in Serie D al Bastia con mister Bonura. Conti ha esordito in D col Voghera nel 2012, per poi indossare per tre stagione la maglia del Delta Porto Tolle con cui ha vinto un campionato di Serie D e disputato una stagione in Serie C. È passato poi al Darfur Boario e al Chioggia, in Eccellenza, dove ha vinto campionato e Coppa Italia. Torna di nuovo in Serie D con Clodiense (ex Chioggia), Borgosesia e Bastia. Il calciatore sarà a disposizione già per la trasferta di Pontevalleceppi.

Mi piace: Mi piace Caricamento...