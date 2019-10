Musica al San Donato: da domenica 6 ottobre tornano i concerti all’ospedale di Arezzo

A partire da domenica 6 ottobre tornano i concerti di Musica al San Donato, la stagione concertistica all’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo (via Nenni 20/22, ingresso libero) curata dall’Associazione Le 7 Note in collaborazione con Azienda USL Toscana Sud Est, aperta ai degenti dell’ospedale e al pubblico esterno.

Domenica 6 alle ore 16.30, per il concerto di inaugurazione, Le 7 Note si unisce al C.A.L.C.I.T. di Arezzo per ricordare Gianfranco Barulli. Storico presidente e fondatore del C.A.L.C.I.T (Comitato Autonomo per la Lotta Contro i Tumori) di Arezzo, scomparso nel 2006, Barulli si è prodigato con caparbietà per la lotta contro il cancro, contribuendo in maniera determinante alla crescita dell’oncologia aretina.

Per ricordarlo si esibiranno in concerto i giovani vincitori del Concorso a lui dedicato: Alessandro Giatti, Elia Martinuzzi, Giacomo Danzi, Anne Mary Dimitriu, Anna Giulia Trazzera, Michele Raiola, Duccio Niccolini, Daniel Stefan Nada, Elena Vella e il coro VISCANTUS Recicanto. Il pomeriggio prevede una raccolta fondi a favore del C.A.L.C.I.T.

Cinque saranno gli appuntamenti da ottobre a dicembre.

Il 20 ottobre si esibirà in concerto il Duo Nese, formato dai giovanissimi fratelli Cristian Pio (classe 2007, ottavino) e Massimiliano (classe 2009, trombone). I due fratelli sono i vincitori del Concorso Internazionale Premio Crescendo 2019 per la sezione Musica da Camera, manifestazione organizzata da A.Gi.Mus. Firenze che ogni anno attrae circa 200 partecipanti da tutta Europa. Cristian Pio e Massimiliano hanno partecipato al concorso nella categoria junior e hanno sorpreso la commissione per la loro presenza scenica e la loro abilità nel suonare due strumenti non certo banali per la loro età. Saranno accompagnati dalla pianista Daria Aleshina.

Il secondo concerto coincide anche con il ritorno di una importante iniziativa: le “Pillole della Salute”, brevi momenti di informazione sanitaria che precedono ogni concerto, realizzate in collaborazione con l’Azienda USL Toscana Sud Est e con la partecipazione dei medici che ne fanno parte. “Le Pillole della Salute” rientrano tra le attività del Festival RiCreando Oltre Il Suono.

Il 10 novembre sarà la volta del Duo Comancita, originale formazione composta dalla fisarmonica di Antonio Saulo e dal sassofono di Giada Moretti. Proporranno un programma che guarda alla musica contemporanea mentre lambisce le avvincenti atmosfere del tango, con musiche di Battiston, Nyman, Villa-Lobos, Piazzolla, Girotto, Galliano. In questo caso le “Pillole della Salute”, che avranno un focus sulla musicoterapia, vedranno la collaborazione anche dell’Associazione Kairòs.

Il 24 novembre sarà la volta del Quartetto Cherubini, brillante quartetto di sassofoni già vincitore di numerosi concorsi in Italia formato da Simone Brusoni, Ruben Marzà, Leonardo Cioni e Adele Odori.

Il quartetto alterna ai grandi classici per quartetto di sassofoni anche avvincenti trascrizioni originali, come il loro progetto dedicato alle musiche del Trono di Spade.

Il 15 dicembre la stagione si concluderà con il tradizionale Concerto di Natale in cui si esibiranno i migliori allievi e i gruppi di insieme della Scuola di Musica le 7 Note. Il concerto vedrà la partecipazione anche del Coro Pop delle 7 Note, progetto gratuito realizzato in collaborazione con Unicoop Firenze Sezione Soci Coop.fi Arezzo nell’ambito del Festival RiCreando Oltre Il Suono. Il Coro Pop inizierà le lezioni lunedì 7 ottobre presso il centro Coop di Viale Amendola e proprio il 15 dicembre terrà l’esibizione finale. Al concerto sarà associata una raccolta fondi a favore di Fondazione Il Cuore Si Scioglie.

IL PROGRAMMA DI MUSICA AL SAN DONATO

Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo

(Via Nenni 20/22)

ORE 16.30 INGRESSO LIBERO

6 OTTOBRE

CONCERTO DI INAUGURAZIONE

I talenti del 18° Concorso G. Barulli edizione 2019

in ricordo di Gianfranco Barulli

Alessandro Giatti, Elia Martinuzzi pianoforte Giacomo Danzi canto

Anne Mary Dimitriu, Anna Giulia Trazzera chitarra e voce

Michele Raiola, pianoforte premio “Gianfranco BARULLI” e “Gianpaolo DICEMBRINI”

Duccio Niccolini, percussioni, batteria, pianoforte premio “Italo MARCONI”

Daniel Stefan Nada, chitarra elettrica premio “Silvano GRANDI”

Elena Vella, pianoforte ex-aequo e VISCANTUS Recicanto coro premio “Città di AREZZO 2019”

In collaborazione con C.A.L.C.I.T.

20 OTTOBRE

L’ELEFANTE E LA FARFALLA – DUO NESE

Christian Pio Nese, ottavino

Massimiliano Nese, trombone

Daria Aleshina, pianoforte

Musiche di Tortora, De Michelis, Demesermann, Renna, Damarè, Kling

Pillole della Salute a cura di Usl Toscana Sud – Est

10 NOVEMBRE

INCONTRI DI ANCE – DUO COMANCITA

Giada Moretti, saxofono Antonio Saulo, fisarmonica

Musiche di Battiston, Nyman, Villa-Lobos, Piazzolla, Girotto, Galliano

Pillole della Salute a cura di Associazione Kairòs

24 NOVEMBRE

SONGS OF ICE AND FIRE

Quartetto di Sax Cherubini

Adele Odori, Ruben Marzà, Leonardo Cioni e Simone Brusoni, saxofoni

Musiche di Glazunov, Grieg, Bach, Djawadi

Pillole della Salute a cura di Usl Toscana Sud – Est

15 DICEMBRE

CONCERTO DI NATALE

a cura della Scuola di Musica Le 7 Note

In collaborazione con Fondazione Il Cuore si Scioglie