E45, Ceccarelli: “Chiederemo a De Micheli la riapertura della Tiberina 3 bis”

“La riapertura completa al traffico del viadotto del Puleto sulla E 45 risolve una grave criticità, che ha provocato danni ad imprese e lavoratori, per molti mesi”. Lo afferma Vincenzo Ceccarelli, assessore regionale a infrastrutture e trasporti, secondo il quale bisogna puntare ora sulla prevenzione e sulla riapertura della Tiberina 3 bis.

“Occorre un grande impegno da parte di Anas – sottolinea Ceccarelli – affinché siano garantiti tutti gli interventi necessari a prevenire il ripetersi di fatti di questa gravità, ma occorre anche che sia riaperta al più presto la Tiberina 3 bis, che rappresenta l’unica alternativa in caso di chiusura, anche per fatti meno gravi, della E45. In questo senso, sarà nostra cura mettere la questione tra i punti all’ordine del giorno dell’incontro che avremo il prossimo 11 ottobre con il ministro Paola De Micheli, alla quale chiederemo di sollecitare la riapertura della Tiberina 3 bis”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...