A pieno ritmo l’attività dello sportello del cittadino del comune di Città di Castello

Dopo la pausa estiva, sono riprese le attività all’interno dello Sportello del Cittadino – URP – del Comune di Città di Castello. Nel mese di settembre si è registrato un flusso intenso di richieste per lo Sportello RAI che, nel mese di ottobre vedrà la presenza dell’operatore due volte (giovedì 17 e giovedì 24 ottobre) data la massiccia presenza di appuntamenti soprattutto per accertamenti relativi al canone TV dell’anno 2016. Un interesse considerevole inoltre riguarda l’iniziativa “Carta d’argento”: il servizio URP è stato contattato da nuovi esercenti per essere inseriti nell’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale e che all’oggi conta 450 tesserati oltre i 65 anni. Presenza sempre più numerosa di cittadini, nelle giornate di lunedì pomeriggio, dalle 15.00 alle 17.00, e il giovedì pomeriggio – dalle 15.30 alle 17.30 – il sabato mattina – dalle 0.00 alle 12.00 – per la presenza degli addetti allo Sportello del Consumatore, un servizio sempre più vicino al cittadino per avere informazioni, servizi e modulistica nei più svariati ambiti, sia commerciale che in altri settori. Per quanto riguarda il servizio e l’informazione nel settore giovanile, sono aperte le iscrizioni ai corsi del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti e possonopartecipare tutti coloro che hanno compiuto il 16° anno di età. Per avere informazioni precise e dettagliate, gli utenti possono rivolgersi al CPIA 1 sede associata di Città di Castello Via della Tina 12 presso Scuola “Dante Alighieri” dal lunedì al giovedì dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.00. Il venerdì dalle 10.00 alle 13.00. La novità del corso consiste nella possibilità di iscriversi al Corso di biennio superiore rivolto a tutti i cittadini italiani e stranieri, che siano in possesso delle Licenza Media. Il corso ha la durata di una anno. Infine si ricorda che l’URP rappresenta uno strumento di ascolto e comunicazione che permette al cittadino, attraverso una serie di informazioni, di accedere ai servizi pubblici e tramite questo contatto avanzare proposte, suggerimenti e segnalazioni.

