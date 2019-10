Team Fortebraccio: le prossime gare

Alle porte un altro intenso fine settimana per il Team Fortebraccio. La stagione degli esordienti si è conclusa lo scorso weekend, mentre le compagini elite – under 23, juniores e allievi saranno chiamate a ben figurare negli impegni in programma.

Gli elite e under 23 domenica parteciperanno al 32° Trofeo S. Serafino che si correrà a Montegranaro (provincia di Macerata), a partire dalle ore 13:45. La compagine guidata dal direttore sportivo Olivano Locatelli sarà rappresentata da Matteo Gerbaudo, Yaroslav Parashlhak, Alessio Gasparini e Michele Corradini.

Tre impegni in pochi giorni attendono la squadra juniores. Prima gara in programma il 16° Giro dei Paesi del Comune di Citerna che si svolgerà a Fighille (comune di Citerna e provincia di Perugia) a partire dalle ore 14:00. Al via Lorenzo Celestini, Francesco Mastrangelo, Francesco Caroti, Andrea Di Maio e Alessandro Cuccagna. Il team guidato dal direttore sportivo Fabio Rossi sarà protagonista con gli stessi cicliti anche domenica nel Giro delle Valli Aretine (valevole anche come Trofeo Butintoro) in programma dalle 13:30 a Rigutino (provincia di Arezzo) e lunedì nel 69° Trofeo Festa Patronale (valido anche come Trofeo Fosco Frasconi) che si correrà a Castiglion Fibocchi (provincia di Arezzo) dalle 14:00.

Gli allievi guidati dai direttori sportivi Riccardo Proietti e Giancarlo Montedori prenderanno parte domenica al 3° Memorial Piero Forconi, che si disputerà a Mercatale San Casciano Val di Pesa (in provincia di Firenze) dalle ore 10:00. A questa competizione saranno presenti Pietro Contadini, Mattia Nocentini, Emanuele Viscardi, Edoardo Burani, Riccardo Frappini, Nicolò Migliorati, Riccardo Ricci, Valentino Romolini, Damiano Condello e Giovanni Cioni.

