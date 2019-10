Pallavolo: serie c femminile ufficiale l’ingaggio di Francesca Pettinari

Il Città di Castello pallavolo di serie C femminile nel costruire il gruppo di atlete che disputerà il massimo campionato regionale umbro, sempre nel rispetto di una linea di programmazione basata sulla crescita di pallavoliste biancorosse, conferma nel roster di serie C l’atleta Francesca Pettinari, già del Città di Castello pallavolo la passata stagione e con qualche convocazione nella prima squadra. La ragazza, dopo un colloquio in sede con il presidente del club si è mostrata convinta della scelta fatta, entusiasta e gratificata da questa convocazione/promozione nel team di serie C femminile per la stagione 2019/2020, felice e sicura di essre un valido aiuto per raggiungere obiettivi importanti.

