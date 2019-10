Domenica la “festa dei nonni Umbria”: le modifiche al transito e alla sosta

Domenica 6 ottobre Città di Castello ospiterà la terza edizione della “Festa dei Nonni Umbria”, una giornata di iniziative dedicate alle famiglie promossa dall’associazione 50&Più in collaborazione con il Comune e Confcommercio, con il contributo della Regione e il patrocinio della Provincia di Perugia e della Diocesi di Città di Castello. Per consentire lo svolgimento degli appuntamenti inseriti nel programma, il comando della Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza che dalle ore 15.30 alle ore 17.30, al momento del passaggio del corteo dei partecipanti all’evento nei pressi della biblioteca comunale Carducci, vieterà la circolazione veicolare lungo via XI Settembre, piazza Magherini Graziani, via Dei Fucci, via Borgo Inferiore, via Cacciatori del Tevere e via della Pendinella. Dalle ore 08.00 alle ore 18.00 sarà vietata la sosta negli spazi riservati ai veicoli autorizzati in piazza Gabriotti, dove i Vigili del Fuoco saranno protagonisti dell’iniziativa “Pompieropoli” rivolta ai bambini fino a 13 anni di età.

