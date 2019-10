Aggiornamento degli albi comunali dei presidenti di seggio elettorale

L’Ufficio elettorale del Comune di Umbertide comunica è in corso l’aggiornamento dell’albo comunale dei presidenti di seggio elettorale. Tutti gli elettori ed elettrici del Comune di Umbertide che desiderano essere inseriti nell’albo unico comunale delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale dovranno presentare domanda entro il 31 ottobre. L’iscrizione è subordinata al possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado; inoltre, alla data delle elezioni, si deve avere un’età inferiore ai 70 anni.Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 38 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e 23 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni, sono esclusi dalle funzioni di presidente di seggio i dipendenti dei Ministeri dell’Interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti; gli appartenenti a forze armate in servizio; i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; i segretari comunali ed i dipendenti dei comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione. La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli disponibili presso l’ufficio comunale. Gli elettori già iscritti possono altresì chiedere la cancellazione.

