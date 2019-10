Sansepolcro, rinnovati i locali della Sala Espositiva di Palazzo Pretorio

Dopo oltre quarant’anni la sala è stata oggetto di un importante intervento con efficientamento dell’impianto di illuminazione e tinteggiatura dell’ambiente Concluso il restyling di uno dei più celebri punti di ritrovo culturali della città di Piero. L’amministrazione comunale di Sansepolcro è lieta di comunicare che la Sala Espositiva di Palazzo Pretorio è stata completamente rinnovata con una serie di lavori mirati per conferire massima efficienza ed accoglienza ad uno spazio che ogni anno ospita decine di mostre e rassegne culturali patrocinate dal Comune. La sala, inaugurata ufficialmente 43 anni fa, necessitava ormai da decenni di una manutenzione concreta. Le opere hanno principalmente riguardato la risistemazione dell’impianto di illuminazione, oggi regolabile e modulabile a seconda delle esigenze, e la tinteggiatura dell’intero ambiente. Grazie a questi interventi la popolazione può ora contare su una sala che si presta molto bene, nella sua bellezza, a qualsiasi genere di esposizione. Il mondo dell’arte, ma anche quello della fotografia assieme a tutte le varie realtà associative operanti nel settore culturale, potranno beneficiare di questo importante spazio dove quotidianamente viene messo in esposizione quanto di prezioso nasce nel nostro territorio in termini di produzione artistica e non solo. Proprio in questi giorni i lavori di ripristino stanno contribuendo a valorizzare la mostra fotografica “Imago Burgi” di Marcello Piomboni. Questa esposizione, aperta al pubblico fino al 6 ottobre, presenta degli scorci della nostra città riportandoli ad una bellezza pura, autentica, che l’autore è riuscito a riprodurre andando a eliminare tutti quegli elementi che normalmente deturpano il nostro paesaggio urbano e restituendo un’immagine prettamente rinascimentale al nostro Borgo.

